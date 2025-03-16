Пиастри: Я научился так ездить на ферме Кларксона

Оскар Пиастри боролся за победу с напарником Ландо Норрисом в домашнем Гран При Австралии, но ошибся на 43-м круге, вылетел за пределы трассы и застрял в мокрой траве. Оскар смог выбраться на асфальт задним ходом, и после финиша пошутил, что в этом ему помог опыт, полученный за рулём трактора на ферме Джереми Кларксона.

«Я переусердствовал в своих попытках, – прокомментировал свой вылет Оскар Пиастри. – В таких условиях сложно оценить, насколько скользкая трасса. Полагаю, что состояние асфальта заметно менялось с каждым кругом. Я увидел перед собой, как Ландо выехал за пределы трассы, но поскольку я уже был в повороте, то ничего не мог сделать, чтобы замедлиться.

Оказавшись на траве, ты стараешься держать машину как можно прямее. Но когда я застрял, я не мог поверить в то, что это произошло. Но я могу винить в произошедшем только себя.

Я пытался вернуться в гонку и включил заднюю передачу. Сначала я попробовал проехать вперёд, но не смог. Хорошо, что в межсезонье я провёл какое-то время на ферме Джереми Кларксона, чтобы научиться ездить на тракторе задним ходом. Думаю, сегодня мне это пригодилось».

Оскар Пиастри финишировал девятым, обогнав на последнем круге Льюиса Хэмилтона.

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