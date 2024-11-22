Берра: Уровень сцепления продолжит повышаться

В Pirelli обратили внимание, что на первой тренировке в Лас-Вегасе только Макс Ферстаппен и Серхио Перес ездили исключительно на самых мягких шинах, а гонщики остальных команд успели поработать и на резине Soft, и на Medium.

Резина самого жёсткого состава не была востребована и во второй сессии, а это говорит о том, что команды решили приберечь оба комплекта Hard для гонки. В основном гонщики, работая на длинных сериях кругов, использовали шины Medium, и лишь Льюис Хэмилтон и Кевин Магнуссен проехали такие серии на комплектах Soft.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli Motorsport: «Очень продуктивный день, потому что гонщики могли планомерно работать на трассе в течение всех двух часов тренировок и собрали большие объёмы информации о поведении машин и резины на этом нетипичном городском кольце. При этом работа проходила на трассе в условиях, очень сильно отличавшихся от нормальных.

Разумеется, асфальтовое покрытие было очень грязное, но чем больше кругов проезжали машины, тем выше становились скорости. Но на городских трассах такое происходит всегда, ведь как только гоночный уик-энд заканчивается, дороги открываются для обычного транспорта.

Состояние покрытия продолжит улучшаться и в последующие дни уик-энда, и пока сложно представить, что уровень сцепления стабилизируется: скорее всего он будет повышаться и дальше, даже по ходу гонки.

Мы видим значительное повышение результатов на круге по сравнению с прошлым годом: время Льюиса Хэмилтона (1’33,825) почти на полторы секунды лучше, чем прошлогодний результат, показанный Шарлем Леклером на тренировках, и лишь на секунду с небольшим уступает его же времени поул-позиции (1’32,726).

Если говорить о поведении резины, то стоит подчеркнуть, что состав Hard более всего подходит для гонки. Как ни парадоксально, но сегодня его не использовал никто.

Что касается гранулирования, то этому явлению были подвержены шины Medium и Soft, особенно передние, но сегодня мы видели, что оно влияет только на поверхность резины. Следовательно, об интенсивном износе речь не идёт.

В этих условиях машины страдают преимущественно от недостаточной поворачиваемости, и один из ключевых моментов в этот уик-энд состоит в том, чтобы добиться как можно более сбалансированных настроек. Также надо иметь в виду, что передние шины на длинной прямой остывают. Сегодня мы видели, что к моменту торможения в 14-м повороте температура резины в среднем падала на 35 градусов».

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