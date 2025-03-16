ОФИЦИАЛЬНО. Двукратный олимпийский чемпион вернется на ринг 5 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine. Баходир Джалолов

5 апреля на арене «Barys Arena» в Астане (Казахстан) состоится вечер бокса, организованный промоутерскими компаниями Top Rank и Nomad Promotions.

На ринг выйдет двукратный олимпийский чемпион в супертяжелом весе Баходир Джалолов (14–0, 14 КО), который представляет Узбекистан. Соперник будет объявлен позже.

Боксер выйдет на ринг впервые с ноября 2023 года – пауза была связана с выступлениями на Олимпийских играх в Париже, где Джалолов одолел Аюба Гадфа Эль-Ассауи из Испании и завоевал вторую золотую медаль.

Главным событием шоу станет титульный бой в среднем весе – чемпион мира по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (16–0, 11 КО,Казахстан) проведет поединок против француза Анауэля Нгамиссенге (14–0, 9 КО).

sport.ua