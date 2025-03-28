Пьер Гасли: В 2026-м Alpine сможет бороться за победы

Пьер Гасли выступает за Alpine F1 третий сезон и за это время в команде сменилось три руководителя. Французский гонщик принимал участие в очередном выпуске подкаста Beyond The Grid, и ему задали вопрос об Оливере Оуксе, который возглавил заводскую команду концерна Renault летом прошлого года.

«Безусловно, нужно время, чтобы выстроить с командой доверительные отношения, добиться взаимопонимания, но должен сказать, что пока у него всё получается, – ответил Пьер. – Оливер – настоящий гонщик, в своё время он и сам выступал в гонках, поэтому хорошо знает все аспекты работы команды.

Он разбирается в инженерной стороне дела, знает, как функционирует команда, но также понимает, как происходящее воспринимают гонщики, и это, конечно, способствует нашему общению. Он знает, как нужно действовать, чтобы команда развивалась, умеет создать условия, в которых все мы стараемся выкладываться по максимуму.

Когда Оливер возглавил команду, я не очень хорошо его знал, поэтому потребовалось несколько месяцев, чтобы между нами установилось настоящее взаимопонимание. Но теперь могу сказать, что я очень доволен тем, как развиваются наши отношения, и тем, в каком направлении он ведёт команду.

Хотя человек я довольно весёлый, год назад я улыбался гораздо реже, и дела команды шли намного хуже. Но первые итоги работы, которые мы общими усилиями проделали за несколько месяцев, по-настоящему впечатляют – за это надо сказать спасибо и Оливеру, и Флавио Бриаторе, и всем, кто трудится на базе в Энстоуне.

Но я уже чувствую динамику этих позитивных перемен и общее стремление добиться более высоких результатов. Мы начинаем предъявлять к самим себе более высокие требования, постепенно все элементы начинаются складываться в правильную картину, и уже через несколько месяцев мы увидим результаты.

Лично для меня неважно, я финиширую седьмым, шестым, восьмым, девятым или десятым. Я хочу подниматься на подиум, хочу выигрывать гонки. Стратегия дальнейшего развития уже определена, мы знаем, что получим двигатели Mercedes, знаем, как будет идти процесс создания нового шасси.

Команда может многого добиться в 2026-м, и всё это меня воодушевляет, ведь уже в следующем году мы можем увидеть, как Alpine сможет бороться за победы».

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