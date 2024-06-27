Эстебан Окон: Переговоры проходят продуктивно

В четверг перед началом Гран При Австрии Эстебан Окон говорил о своей ситуации с контрактом на следующий сезон. По словам французского гонщика, который в конце сезона уйдёт из Alpine, переговоры с новой командой на проходят продуктивно.

Эстебан Окон: «Сейчас переговоры находятся в продвинутой стадии. Обсуждения проходят продуктивно, поэтому я уверен в своём будущем. Надеюсь, вскоре всё будет решено, и мы сможем сделать официальное заявление.

Как я сказал, я уверен, но до тех пор, пока бумаги не подписаны… Сами понимаете. Знаете, в конце 2018 года я тоже был уверен, что у меня будет контракт, но тогда по разным причинам не удалось его подписать. Сейчас у меня уже есть подобны опыт.

Как я сказал, в данный момент переговоры проходят продуктивно, и я надеюсь, что вскоре всё будет решено. Вариантов много, но я не стану комментировать, какой из них является моим приоритетом».

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