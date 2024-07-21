Сборная Украины по баскетболу победой завершила выступления на турнире William Jones Cup

Сине-желтые заняли третье место на выставочных соревнованиях

Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Future Sports USA на выставочном турнире William Jones Cup — 82:78.

Равная борьба продолжалась на площадке в течение всего поединка. Подопечные Виталия Степановского удачнее провели последнюю четверть и вырвали победу.

Владимир Конев оформил в матче дабл-дабл с 15 очками и 11 подборами. Самым результативным с 16 очками и 9 подборами стал Александр Антипов.

Сборная Украины завершила турнир на третьем месте. Подопечные Степановского выиграли шесть матчей из восьми.

William Jones Cup. 7-й тур

Future Sports USA – Украина — 78:82 (21:20, 14:20, 23:16, 20:26)

Украина: Кошеватский (2+4 передачи), Соловьев (3), Антипов (16+9 подборов + 3 передачи), Конев (15+11 подборов), Новицкий (8+5 подборов), Кобзистый (14+6 подборов), Козак (13), Брынюк (11), Сергеев (0+7 подборов)

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