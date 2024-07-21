Connect with us
Хоккей

Сборная Украины по баскетболу победой завершила выступления на турнире William Jones Cup

Сине-желтые заняли третье место на выставочных соревнованиях

Сборная Украины по баскетболу победой завершила выступления на турнире William Jones Cup

Сборная Украины по баскетболу победой завершила выступления на турнире William Jones Cup

Сборная Украины по баскетболу, фото – fbu.ua

Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Future Sports USA на выставочном турнире William Jones Cup — 82:78.

Равная борьба продолжалась на площадке в течение всего поединка. Подопечные Виталия Степановского удачнее провели последнюю четверть и вырвали победу.

Владимир Конев оформил в матче дабл-дабл с 15 очками и 11 подборами. Самым результативным с 16 очками и 9 подборами стал Александр Антипов.

Сборная Украины завершила турнир на третьем месте. Подопечные Степановского выиграли шесть матчей из восьми.

    William Jones Cup. 7-й тур

Future Sports USA – Украина — 78:82 (21:20, 14:20, 23:16, 20:26)

Украина: Кошеватский (2+4 передачи), Соловьев (3), Антипов (16+9 подборов + 3 передачи), Конев (15+11 подборов), Новицкий (8+5 подборов), Кобзистый (14+6 подборов), Козак (13), Брынюк (11), Сергеев (0+7 подборов)

Источник

Related Topics
Comments
More in Хоккей
aquapolis