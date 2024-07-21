Ф3: Никола Цолов выиграл воскресную гонку в Венгрии

Никола Цолов одержал победу в воскресной гонке Формулы 3 в Венгрии. Вместе с ним на подиум поднялись Лоренс ван Хёпен и Ноэль Леон.

В воскресенье утром над трассой была облачная, но сухая погода. Как и перед субботним спринтом, перед основной гонкой Формулы 3 был дан дополнительный прогревочный круг из-за того, что Тим Трамниц не смог корректно занять позицию на старте. В итоге Трамниц начал гонку с пит-лейн, а дистанция была сокращена до двадцати трёх кругов.

Обладатель поула Лоренс ван Хёпен потерял лидерство в первом повороте, пропустив Цолова. Хорошо стартовал Ноэль Леон, опередивший Леонардо Форнароли в борьбе за третье место. По несколько позиций отыграли Никита Бедрин и Дино Беганович, поднявшись на восьмое и девятое место.

Джозеф Лоак и Сами Мегетуниф откатились в конец пелотона из-за прокола. Чарли Вурц вернулся в боксы на повреждённой машине и сошёл.

На первых кругах гонщики в первой десятке обменивались лучшими кругами, но без обгонов. На девятом круге ван Хёпен обозначил попытку атаки на Цолова в первом повороте, но без активных действий. Лидеры продолжали ехать друг за другом, ожидая, пока у соперников шины потеряют эффективность.

На четырнадцатом круге Оливер Гёте провёл атаку на Бегановича и поднялся на девятое место. Позади него лидер чемпионата Габриэле Мини обогнал Тасанапола Интрафувасака в борьбе за одиннадцатое место. Ещё через три круга Интрафувасака обогнал Мари Боя, а следом и Люк Браунинг.

На двадцать первом круге Мари Боя обогнал Мини и поднялся на одиннадцатое место. Позади между Матиасом Загазетой и Арвидом Линдбладом произошло столкновение на прямой перед четвёртым поворотом. Гонщики не пострадали, но оба сошли, а на трассу выехал автомобиль безопасности.

Автомобиль безопасности вернулся на пит-лейн в конце финального круга, так что гонщикам оставалось проехать последний поворот трассы и финишировать. Первая восьмёрка, которую замкнул Никита Бедрин, закончила гонку в том же порядке, который занимала после первого круга.

Никола Цолов одержал третью победу в сезоне и первую в воскресной гонке. Лоренс ван Хёпен финишировал в тройке в четвёртый раз в сезоне. Ноэль Леон поднялся на подиум в третий раз. Лучший круг показал Сами Мегетуниф, финишировавший двадцать шестым.

Никто из тройки лидеров – Мини, Браунинг, Линдблад – не заработал очки. Благодаря четвёртому месту Леонардо Форнароли сократил от них отставание.

Предпоследний этап сезона Формулы 3 пройдёт 26-28 июля на бельгийской трассе Спа.

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Н.Цолов ART Grand Prix 38’54.231 – 23 2. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 38’54.836 0.605 23 3. Н.Леон Van Amersfoort Racing 38’55.345 1.114 23 4. Л.Форнароли Trident 38’55.670 1.439 23 5. К.Мэнселл ART Grand Prix 38’56.012 1.781 23 6. С.Рамос Trident 38’56.322 2.091 23 7. К.Вуазен Rodin Motorsport 38’56.728 2.497 23 8. Н.Бедрин PHM AIX Racing 38’56.982 2.751 23 9. О.Гёте Campos Racing 38’57.535 3.304 23 10. Д.Беганович Prema Racing 38’58.239 4.008 23 11. М.Боя Campos Racing 38’58.674 4.443 23 12. Г.Мини Prema Racing 38’59.271 5.040 23 13. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 38’59.370 5.139 23 14. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 39’00.017 5.786 23 15. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 39’01.016 6.785 23 16. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 39’01.421 7.190 23 17. А.Дюнн MP Motorsport 39’01.979 7.748 23 18. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 39’02.437 8.206 23 19. К.Штука MP Motorsport 39’03.442 9.211 23 20. С.Монтойя Campos Racing 39’03.684 9.453 23 21. Т.Трамниц MP Motorsport 39’04.081 9.850 23 22. П.Вишницкий Rodin Motorsport 39’04.608 10.377 23 23. Д.Дюфек PHM AIX Racing 39’05.687 11.456 23 24. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 39’06.023 11.792 23 25. Т.Смит Van Amersfoort Racing 39’10.335 16.104 23 26. С.Мегетуниф Trident 39’33.014 38.783 23 27. Д.Лоук Rodin Motorsport 39’06.567 1 круг /12.336 22 28. М.Загазета Jenzer Motorsport 32’41.138 3 круга 20 29. А.Линдблад Prema Racing 32’41.437 3 круга 20 -. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 2’08.413 Сход 1

Личный зачёт

Пилот Команда Очки 1. Г.Мини Prema Racing 119 2. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 115 3. А.Линдблад Prema Racing 113 4. Л.Форнароли Trident 109 5. К.Мэнселл ART Grand Prix 95 6. Д.Беганович Prema Racing 89 7. О.Гёте Campos Racing 87 8. Н.Цолов ART Grand Prix 75 9. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 71 10. Т.Трамниц MP Motorsport 54 11. Н.Леон Van Amersfoort Racing 49 12. С.Мегетуниф Trident 43 13. М.Боя Campos Racing 40 14. К.Вуазен Rodin Motorsport 33 15. А.Дюнн MP Motorsport 29 16. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 26 17. С.Рамос Trident 26 18. Н.Бедрин PHM AIX Racing 23 19. С.Монтойя Campos Racing 16 20. Т.Смит Van Amersfoort Racing 12 21. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 10 22. П.Вишницкий Rodin Motorsport 10 23. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 9 24. М.Загазета Jenzer Motorsport 8 25. Д.Лоук Rodin Motorsport 8 26. К.Штука MP Motorsport 6 27. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 5 28. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 0 29. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 0 30. Д.Дюфек PHM AIX Racing 0 31. James Wharton Hitech Pulse-Eight 0 32. Д.Хедли Jenzer Motorsport 0

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