Ф3: Никола Цолов выиграл воскресную гонку в Венгрии

Никола Цолов одержал победу в воскресной гонке Формулы 3 в Венгрии. Вместе с ним на подиум поднялись Лоренс ван Хёпен и Ноэль Леон.
В воскресенье утром над трассой была облачная, но сухая погода. Как и перед субботним спринтом, перед основной гонкой Формулы 3 был дан дополнительный прогревочный круг из-за того, что Тим Трамниц не смог корректно занять позицию на старте. В итоге Трамниц начал гонку с пит-лейн, а дистанция была сокращена до двадцати трёх кругов.
Обладатель поула Лоренс ван Хёпен потерял лидерство в первом повороте, пропустив Цолова. Хорошо стартовал Ноэль Леон, опередивший Леонардо Форнароли в борьбе за третье место. По несколько позиций отыграли Никита Бедрин и Дино Беганович, поднявшись на восьмое и девятое место.
Джозеф Лоак и Сами Мегетуниф откатились в конец пелотона из-за прокола. Чарли Вурц вернулся в боксы на повреждённой машине и сошёл.
На первых кругах гонщики в первой десятке обменивались лучшими кругами, но без обгонов. На девятом круге ван Хёпен обозначил попытку атаки на Цолова в первом повороте, но без активных действий. Лидеры продолжали ехать друг за другом, ожидая, пока у соперников шины потеряют эффективность.
На четырнадцатом круге Оливер Гёте провёл атаку на Бегановича и поднялся на девятое место. Позади него лидер чемпионата Габриэле Мини обогнал Тасанапола Интрафувасака в борьбе за одиннадцатое место. Ещё через три круга Интрафувасака обогнал Мари Боя, а следом и Люк Браунинг.
На двадцать первом круге Мари Боя обогнал Мини и поднялся на одиннадцатое место. Позади между Матиасом Загазетой и Арвидом Линдбладом произошло столкновение на прямой перед четвёртым поворотом. Гонщики не пострадали, но оба сошли, а на трассу выехал автомобиль безопасности.
Автомобиль безопасности вернулся на пит-лейн в конце финального круга, так что гонщикам оставалось проехать последний поворот трассы и финишировать. Первая восьмёрка, которую замкнул Никита Бедрин, закончила гонку в том же порядке, который занимала после первого круга.
Никола Цолов одержал третью победу в сезоне и первую в воскресной гонке. Лоренс ван Хёпен финишировал в тройке в четвёртый раз в сезоне. Ноэль Леон поднялся на подиум в третий раз. Лучший круг показал Сами Мегетуниф, финишировавший двадцать шестым.
Никто из тройки лидеров – Мини, Браунинг, Линдблад – не заработал очки. Благодаря четвёртому месту Леонардо Форнароли сократил от них отставание.
Предпоследний этап сезона Формулы 3 пройдёт 26-28 июля на бельгийской трассе Спа.
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|38’54.231
|–
|23
|2. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|38’54.836
|0.605
|23
|3. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|38’55.345
|1.114
|23
|4. Л.Форнароли
|Trident
|38’55.670
|1.439
|23
|5. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|38’56.012
|1.781
|23
|6. С.Рамос
|Trident
|38’56.322
|2.091
|23
|7. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|38’56.728
|2.497
|23
|8. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|38’56.982
|2.751
|23
|9. О.Гёте
|Campos Racing
|38’57.535
|3.304
|23
|10. Д.Беганович
|Prema Racing
|38’58.239
|4.008
|23
|11. М.Боя
|Campos Racing
|38’58.674
|4.443
|23
|12. Г.Мини
|Prema Racing
|38’59.271
|5.040
|23
|13. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|38’59.370
|5.139
|23
|14. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|39’00.017
|5.786
|23
|15. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|39’01.016
|6.785
|23
|16. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|39’01.421
|7.190
|23
|17. А.Дюнн
|MP Motorsport
|39’01.979
|7.748
|23
|18. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|39’02.437
|8.206
|23
|19. К.Штука
|MP Motorsport
|39’03.442
|9.211
|23
|20. С.Монтойя
|Campos Racing
|39’03.684
|9.453
|23
|21. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|39’04.081
|9.850
|23
|22. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|39’04.608
|10.377
|23
|23. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|39’05.687
|11.456
|23
|24. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|39’06.023
|11.792
|23
|25. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|39’10.335
|16.104
|23
|26. С.Мегетуниф
|Trident
|39’33.014
|38.783
|23
|27. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|39’06.567
|1 круг /12.336
|22
|28. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|32’41.138
|3 круга
|20
|29. А.Линдблад
|Prema Racing
|32’41.437
|3 круга
|20
|-. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|2’08.413
|Сход
|1
Личный зачёт
|Пилот
|Команда
|Очки
|1. Г.Мини
|Prema Racing
|119
|2. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|115
|3. А.Линдблад
|Prema Racing
|113
|4. Л.Форнароли
|Trident
|109
|5. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|95
|6. Д.Беганович
|Prema Racing
|89
|7. О.Гёте
|Campos Racing
|87
|8. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|75
|9. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|71
|10. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|54
|11. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|49
|12. С.Мегетуниф
|Trident
|43
|13. М.Боя
|Campos Racing
|40
|14. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|33
|15. А.Дюнн
|MP Motorsport
|29
|16. М.Стенсхорн
|Hitech Pulse-Eight
|26
|17. С.Рамос
|Trident
|26
|18. Н.Бедрин
|PHM AIX Racing
|23
|19. С.Монтойя
|Campos Racing
|16
|20. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|12
|21. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|10
|22. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|10
|23. Т.Интрафувасак
|PHM AIX Racing
|9
|24. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|8
|25. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|8
|26. К.Штука
|MP Motorsport
|6
|27. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|5
|28. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|0
|29. К.Шилдс
|Hitech Pulse-Eight
|0
|30. Д.Дюфек
|PHM AIX Racing
|0
|31. James Wharton
|Hitech Pulse-Eight
|0
|32. Д.Хедли
|Jenzer Motorsport
|0