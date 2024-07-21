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Автоспорт

Ф3: Никола Цолов выиграл воскресную гонку в Венгрии

Ф3: Никола Цолов выиграл воскресную гонку в Венгрии

Никола Цолов одержал победу в воскресной гонке Формулы 3 в Венгрии. Вместе с ним на подиум поднялись Лоренс ван Хёпен и Ноэль Леон.

В воскресенье утром над трассой была облачная, но сухая погода. Как и перед субботним спринтом, перед основной гонкой Формулы 3 был дан дополнительный прогревочный круг из-за того, что Тим Трамниц не смог корректно занять позицию на старте. В итоге Трамниц начал гонку с пит-лейн, а дистанция была сокращена до двадцати трёх кругов.

Обладатель поула Лоренс ван Хёпен потерял лидерство в первом повороте, пропустив Цолова. Хорошо стартовал Ноэль Леон, опередивший Леонардо Форнароли в борьбе за третье место. По несколько позиций отыграли Никита Бедрин и Дино Беганович, поднявшись на восьмое и девятое место.

Джозеф Лоак и Сами Мегетуниф откатились в конец пелотона из-за прокола. Чарли Вурц вернулся в боксы на повреждённой машине и сошёл.

На первых кругах гонщики в первой десятке обменивались лучшими кругами, но без обгонов. На девятом круге ван Хёпен обозначил попытку атаки на Цолова в первом повороте, но без активных действий. Лидеры продолжали ехать друг за другом, ожидая, пока у соперников шины потеряют эффективность.

На четырнадцатом круге Оливер Гёте провёл атаку на Бегановича и поднялся на девятое место. Позади него лидер чемпионата Габриэле Мини обогнал Тасанапола Интрафувасака в борьбе за одиннадцатое место. Ещё через три круга Интрафувасака обогнал Мари Боя, а следом и Люк Браунинг.

На двадцать первом круге Мари Боя обогнал Мини и поднялся на одиннадцатое место. Позади между Матиасом Загазетой и Арвидом Линдбладом произошло столкновение на прямой перед четвёртым поворотом. Гонщики не пострадали, но оба сошли, а на трассу выехал автомобиль безопасности.

Автомобиль безопасности вернулся на пит-лейн в конце финального круга, так что гонщикам оставалось проехать последний поворот трассы и финишировать. Первая восьмёрка, которую замкнул Никита Бедрин, закончила гонку в том же порядке, который занимала после первого круга.

Никола Цолов одержал третью победу в сезоне и первую в воскресной гонке. Лоренс ван Хёпен финишировал в тройке в четвёртый раз в сезоне. Ноэль Леон поднялся на подиум в третий раз. Лучший круг показал Сами Мегетуниф, финишировавший двадцать шестым.

Никто из тройки лидеров – Мини, Браунинг, Линдблад – не заработал очки. Благодаря четвёртому месту Леонардо Форнароли сократил от них отставание.

Предпоследний этап сезона Формулы 3 пройдёт 26-28 июля на бельгийской трассе Спа.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Н.Цолов ART Grand Prix 38’54.231 23
2. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 38’54.836 0.605 23
3. Н.Леон Van Amersfoort Racing 38’55.345 1.114 23
4. Л.Форнароли Trident 38’55.670 1.439 23
5. К.Мэнселл ART Grand Prix 38’56.012 1.781 23
6. С.Рамос Trident 38’56.322 2.091 23
7. К.Вуазен Rodin Motorsport 38’56.728 2.497 23
8. Н.Бедрин PHM AIX Racing 38’56.982 2.751 23
9. О.Гёте Campos Racing 38’57.535 3.304 23
10. Д.Беганович Prema Racing 38’58.239 4.008 23
11. М.Боя Campos Racing 38’58.674 4.443 23
12. Г.Мини Prema Racing 38’59.271 5.040 23
13. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 38’59.370 5.139 23
14. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 39’00.017 5.786 23
15. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 39’01.016 6.785 23
16. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 39’01.421 7.190 23
17. А.Дюнн MP Motorsport 39’01.979 7.748 23
18. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 39’02.437 8.206 23
19. К.Штука MP Motorsport 39’03.442 9.211 23
20. С.Монтойя Campos Racing 39’03.684 9.453 23
21. Т.Трамниц MP Motorsport 39’04.081 9.850 23
22. П.Вишницкий Rodin Motorsport 39’04.608 10.377 23
23. Д.Дюфек PHM AIX Racing 39’05.687 11.456 23
24. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 39’06.023 11.792 23
25. Т.Смит Van Amersfoort Racing 39’10.335 16.104 23
26. С.Мегетуниф Trident 39’33.014 38.783 23
27. Д.Лоук Rodin Motorsport 39’06.567 1 круг /12.336 22
28. М.Загазета Jenzer Motorsport 32’41.138 3 круга 20
29. А.Линдблад Prema Racing 32’41.437 3 круга 20
-. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 2’08.413 Сход 1

Личный зачёт

Пилот Команда Очки
1. Г.Мини Prema Racing 119
2. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 115
3. А.Линдблад Prema Racing 113
4. Л.Форнароли Trident 109
5. К.Мэнселл ART Grand Prix 95
6. Д.Беганович Prema Racing 89
7. О.Гёте Campos Racing 87
8. Н.Цолов ART Grand Prix 75
9. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 71
10. Т.Трамниц MP Motorsport 54
11. Н.Леон Van Amersfoort Racing 49
12. С.Мегетуниф Trident 43
13. М.Боя Campos Racing 40
14. К.Вуазен Rodin Motorsport 33
15. А.Дюнн MP Motorsport 29
16. М.Стенсхорн Hitech Pulse-Eight 26
17. С.Рамос Trident 26
18. Н.Бедрин PHM AIX Racing 23
19. С.Монтойя Campos Racing 16
20. Т.Смит Van Amersfoort Racing 12
21. Ч.Вурц Jenzer Motorsport 10
22. П.Вишницкий Rodin Motorsport 10
23. Т.Интрафувасак PHM AIX Racing 9
24. М.Загазета Jenzer Motorsport 8
25. Д.Лоук Rodin Motorsport 8
26. К.Штука MP Motorsport 6
27. М.Эстерсон Jenzer Motorsport 5
28. С.Флёрш Van Amersfoort Racing 0
29. К.Шилдс Hitech Pulse-Eight 0
30. Д.Дюфек PHM AIX Racing 0
31. James Wharton Hitech Pulse-Eight 0
32. Д.Хедли Jenzer Motorsport 0

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