Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) после победы Джейка Пола (10-1) над Майком Перри заявил, что намерен выйти на поединок с победившим видеоблогером.
«Обратный отсчет начинается:
– 118 дней
– 16 недель и 6 дней
– 17 выходных
– 2832 часа
– 169 920 минут
– 10 195 200 секунд», – написал Тайсон в соцсети X.
Как известно, Майк Тайсон этой ночью должен был драться с Джейком Полом, но не смог сделать этого из-за проблем со здоровьем.
Ожидается, что теперь поединок Тайсона и Пола состоится 15 ноября.