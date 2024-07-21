Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) после победы Джейка Пола (10-1) над Майком Перри заявил, что намерен выйти на поединок с победившим видеоблогером.

«Обратный отсчет начинается:

– 118 дней

– 16 недель и 6 дней

– 17 выходных

– 2832 часа

– 169 920 минут

– 10 195 200 секунд», – написал Тайсон в соцсети X.

Как известно, Майк Тайсон этой ночью должен был драться с Джейком Полом, но не смог сделать этого из-за проблем со здоровьем.

Ожидается, что теперь поединок Тайсона и Пола состоится 15 ноября.

sport.ua