«Уже надоел». Боксер-украинец поведал, стоит ли Ломаченко уходить из бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Украинский боксер Сергей Богачук (25-2, 24 KO) высказался о возможном завершении карьеры Василия Ломаченко (18-3, 12 КО):

«Пора ли Ломаченко завершать карьеру? Думаю, что да. Но считаю, что он отдохнет и еще вернется. Здесь такая ситуация, что я не знаю его проблему, психологическую составляющую.

Чемпионом мира он вряд ли уже станет. Думаю, что бокс его уже достал, надоел. Он столько в этом виде спорта, такой объем работы проводить столько лет… Конечно, у него уже есть проблемы со здоровьем, организм дает сигнал, что уже достаточно и надо отдохнуть».

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В конце 2024 года по сети распространялась информация, что Василий Ломаченко завершил карьеру, но позже оказалось, что слухи запустил фейковый аккаунт.

sport.ua