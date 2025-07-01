Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Даниель Дюбуа – 27-летний ветеран. Он много пережил. Но будет интересно посмотреть, сможет ли он что-то изменить в реванше против Александра Усика. Я думаю, британец проиграет этот бой», – сказал Беллью.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua