Геворг МАНУКЯН: «Вернулся, потому что могу стать чемпионом в профи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Геворг Манукян

В свое время Геворга Манукяна считали одним из самых перспективных боксеров в Украине, и неудивительно, ведь в 2015 году он завоевал серебро Европейских игр и стал бронзовым призером чемпионата мира.

Однако, карьера Геворга была приостановлена на целых 7 лет. Уже в 2025 году в рамках шоу Top Boxing Generation Манукян дебютировал в профессиональном боксе и одержал досрочную победу над Александром Стадником. Об этом и другом Геворг рассказал в эксклюзивном интервью для сайта Sport.ua.

– Еще раз поздравляю с первой победой в профессиональном боксе. Расскажи, какие эмоции у тебя были? Доволен ли ты своим боксом?

– Спасибо за поздравления. Эмоции очень положительные, вспомнил эту эйфорию и хорошие ощущения. Своим боксом пока не очень доволен, потому что надо еще много над чем работать.

– Что можешь сказать о своем сопернике? Есть ли перспективы у Стадника?

– Соперник для первого боя и после большой паузы, то что надо. Есть ли у него перспективы? Если будет работать над собой, то я думаю будет хорошим бойцом.

– Всех интересует вопрос. Почему ты ушел из бокса 7 лет назад и почему решил вернуться?

– Ну во-первых я был уставший, во-вторых не было большого желания, в-третьих не было возможности в финансовом плане еще боксировать в любителях. Надо было на что-то жить. Почему вернулся? Потому что есть ощущение, что могу и хочу стать чемпионом в профессионалах – это совсем другой бокс.

– Чем ты занимался все эти 7 лет? Где работал и где работаешь сейчас?

– Наладил свои семейные дела, женился, родилась дочь. Сделал себе небольшой бизнес в цветочной сфере, работал 4 года, потом началась полномасштабная война с россией. Сейчас же со своим очень близким человеком занимаемся на благо ВСУ.

– Как ты оказался именно на вечере бокса от TBG? Тебя лично пригласил Влад Елисеев?

– Еще раз хочу поблагодарить Влада Елисеева. Он мне еще в 2017 году предлагал боксировать в профессионалах, но, как я уже говорил, не было желания. Как попал в TBG? 28 февраля я позвонил Владу, и мы встретились. Он сказал, что будет проводить 1 марта вечер бокса, и я попросил, чтобы он мне сделал бой, и так я попал к нему на вечер бокса.

– Какие дальнейшие планы? Когда хочешь провести следующий поединок и против кого?

– Далее хочу войти в свою форму, планирую провести свой 2-й бой через 3 месяца. Пока не знаю своего соперника.

– Сколько боев на профессиональном ринге хочешь провести? Ставишь ли ты перед собой цель завоевать престижный титул?

– Хочу провести как можно больше боев, но там как Бог даст. Что касается престижного пояса, то я именно для этого и вернулся в бокс.

– Тебя считали потенциальным чемпионом мира, однако ты ушел из бокса и вернулся через 7 лет. Не потерял ли ты свои навыки? В какой форме находишься?

– Я все это время вел здоровый образ жизни. Как говорится, мастерство не пропьешь. Я хорошо себя чувствую. Да, я сейчас не в той спортивной форме, в которой был, поэтому есть над чем работать.

– Как ты готовился к своему возвращению в бокс? Какие наставления давал тебе тренер?

– Я уже в течение 2-х лет хожу в спортивный зал и поддерживаю общую форму. Конкретно к этому бою я не успел нормально подготовиться, потому что было мало времени, и я заболел до боя. Установка от тренера – выйти в ринг и вспомнить все, почувствовать, двигаться.

– Видели, что в твоей команде был Дима Ловчинский. Какие подсказки он тебе давал? Как он тебя поддерживал?

– Дмитрий говорил все тоже самое, что и мой тренер. С ним мы очень давно дружим, и он очень сильно поддерживал меня как своего друга. Спасибо ему!

– Как оцениваешь боксерские навыки Дмитрия Ловчинского? Сможет ли он выйти на высокий уровень?

– Да, Дмитрий – это наш олимпиец, и он уже на высоком уровне. Он продолжает набираться опыта. Дима трудолюбивый и дисциплинированный.

– Как тебе шоу от Top Boxing Generation? Насколько понимаю, ты и дальше планируешь работать с этим промоушеном?

– Мне очень понравился вечер от TBG, ведь на сегодня они одни из самых топовых в этом деле в Украине. Да, буду работать с ними.

– На ринг ты выходил под песню Казака Сиромахи – Танок. Почему выбрал этот трек?

– Когда я услышал первый раз эту песню, мне она очень понравилась, эта музыка меня вдохновляет.

sport.ua