В Mercedes успешно оспорили штраф Антонелли

Во время гонки в Мельбурне Кими Антонелли получил пятисекундный штраф за то, что механики Mercedes небезопасно выпустили его на трассу после пит-стопа перед Нико Хюлкенбергом. После применения штрафа Кими, финишировавший четвёртым, пропустил вперёд Алекса Элбона и опустился на пятое место.

В Mercedes не согласись со штрафом и подали апелляцию. Стюарды рассмотрели доказательства и видеозаписи, предоставленные командой, и пришли к выводу, что они являются существенными и новыми, недоступными на момент принятия решения.

После изучения записей, стюарды пришли к выводу, что Антонелли не пересёк линию, отделяющую зону работы около боксов от полосы движения на пит-лейн, пока не убедился в наличии достаточного свободного места для Хюлкенберга. При этом сам Кими проехал мимо механиков McLaren на безопасном для них расстоянии.

В результате стюарды отменили штраф Антонелли, и дебютант Mercedes вернулся на четвёртое место. Два дополнительных очка позволили Mercedes сравняться с McLaren в Кубке конструкторов.

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