Шатерникова рассказала, как Фьюри мог получить рассечение

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины и бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова прокомментировала рассечение обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), из-за которого был перенесен бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

– Есть ли вероятность, что это постанова команды Тайсона?

– Да. Мне это видео ничего не доказало. Это объективный ответ на вопрос, что именно этот эпизод нанес травму.

Я больше предполагаю, что где-то он мог поспорить. Наш Тайсон Фьюри, он же эмоциональный мальчик, поэтому может себе позволить где-нибудь проявить свой пыл. На спаррингах могут быть ситуации, где «пободались» головами и возникла травма, потому что мне такое рассечение – это больше похоже на момент, когда боксеры столкнулись головами. Но на видео классный шлем.

Говорить о том, что это какое-то актерское мастерство, наложение грима и это не рассечение… Я в это не верю. Думаю. Что он где-то его получил, но где именно? Или на спарринге, или вне ринга. Этот вопрос для меня еще открыт, – сказала Шатерникова.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua