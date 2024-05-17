Twitter. Наваррете и Беринчик

В ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего (США) проходит интересное шоу бокса от Top Rank.

В 12-раундовом бою встречаются украинец Денис Беринчик (18–0, 9 KO) и мексиканец Эмануэль Наваррете (38–1–1, 31 KO).

На кону стоит вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию боя (в украинской версии сайта)

Ранее Девин Хейни перешел в более высокую весовую категорию, и его пояса стали вакантными.

В предыдущем бою в августе 36-летний Денис Беринчик по очкам победил шведа Энтони Игита.

Наваррете завершил вничью последний свой поединок в ноябре против бразильца Робсона Консейсао.

ВИДЕО. Беринчик и Наваррете провели первую дуэль взглядов

Денис Беринчик – Эмануэль Наваррете. Текстовая трансляция боя

Основной кард начнется в 04:00, а главный поединок ожидается не ранее 06:00 утра по киевскому времени.

Видеотрансляцию шоу проводит видеосервис MEGOGO. Следите за боем на Sport.ua.

Файткард шоу в Сан-Диего

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