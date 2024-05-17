В ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего (США) проходит интересное шоу бокса от Top Rank.
В 12-раундовом бою встречаются украинец Денис Беринчик (18–0, 9 KO) и мексиканец Эмануэль Наваррете (38–1–1, 31 KO).
На кону стоит вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию боя (в украинской версии сайта)
Ранее Девин Хейни перешел в более высокую весовую категорию, и его пояса стали вакантными.
В предыдущем бою в августе 36-летний Денис Беринчик по очкам победил шведа Энтони Игита.
Наваррете завершил вничью последний свой поединок в ноябре против бразильца Робсона Консейсао.
ВИДЕО. Беринчик и Наваррете провели первую дуэль взглядов
Денис Беринчик – Эмануэль Наваррете. Текстовая трансляция боя
Основной кард начнется в 04:00, а главный поединок ожидается не ранее 06:00 утра по киевскому времени.
Видеотрансляцию шоу проводит видеосервис MEGOGO. Следите за боем на Sport.ua.
Файткард шоу в Сан-Диего