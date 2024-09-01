Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Конечно Усик победит. Фьюри уже прошел свой пик. Да, Усик старше Фьюри, но разница не в возрасте автомобиля, а в его пробеге.

Усик имел прекрасную карьеру любителя, и сейчас прекрасно выступает на профи-ринге. И он ни разу не был в нокауте, не был в нокдауне. Александр не имел поединков жизни и смерти, которые были у Тайсона с Уайлдером, они забрали много сил у него.

Вы видели, как Тайсон упал пьяный возле бара? Делать это в его возрасте… Усик – украинский воин, пиковый Тайсон, который побеждал Уайлдера, смог бы победить украинца, но это было бы трудно», – сказал Фроч.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua