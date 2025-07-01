Карл ФРОЧ: «Этому супертяжу – конец. Ужасное поражение»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о перспективах Энтони Джошуа в супертяжелом весе.

«Его жестоко избил Дюбуа, это было ужасное поражение, возможно, поражение, которое положило конец карьере. Мы не видели его с тех пор, мы не знаем, вернется ли Джошуа. Энтони говорит хорошие слова, или, Эдди Хирн говорит хорошие вещи о нем. Но, по моему мнению, Энтони Джошуа закончился», – отметил Фроч.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua