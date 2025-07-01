Борячук перешёл в ЭпиЦентр и забил хет-трик

Украинский клуб «ЭпиЦентр», недавно получивший повышение в УПЛ, официально объявил о подписании нападающего Андрея Борячука. Футболист перешёл в команду на правах свободного агента после завершения контракта с харьковским «Металлистом 1925». Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Новый вызов для экс-игрока «Шахтера»

29-летний Андрей Борячук, воспитанник донецкого «Шахтера», заключил соглашение с «ЭпиЦентром», которое вступило в силу немедленно. Хотя условия сделки остались конфиденциальными, трансфер стал одним из самых обсуждаемых в украинском футбольном межсезонье.

В клубе не скрывают своей радости от приобретения:

«Приветствуем Андрея Борячука в семье футбольного клуба “ЭпиЦентр”! Желаем новых высот, успехов на футбольных полях Украины и как можно скорее забить свой 200-й гол в карьере!» — сообщила пресс-служба команды.

Яркий старт с хет-триком

Уже в своём первом матче за «ЭпиЦентр» Борячук не заставил себя ждать — он оформил хет-трик, продемонстрировав высокую готовность и настрой на результат. Такой старт не только порадовал болельщиков, но и вселил надежду, что нападающий сможет стать ключевой фигурой в атакующей линии новичка УПЛ.

Опыт и статистика

До перехода в «ЭпиЦентр» Борячук два сезона провёл в составе «Металлиста 1925». За харьковскую команду он провёл 52 матча, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач. Его игровой стиль отличается мобильностью, техничностью и хорошим выбором позиции в штрафной соперника.

Теперь, с переходом в новый клуб, форвард получит возможность заново заявить о себе в Премьер-лиге и побороться за высокие цели вместе с амбициозной командой.

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