Даниил Квят примет участие в тестах Формулы Е

Даниил Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е, которые пройдут 14 июля в Берлине. Об этом сообщила пресс-служба команды DS Penske.

Таким образом, на предстоящих тестах Квят разделит машину с Никитой Бедрин, чьи тесты за DS Penske были подтверждены ранее.

В феврале 2025 года Квят уже участвовал в тестах новичков Формулы Е в Джидде. Несколько лет назад Даниил говорил, что не исключает своё выступление в электрической гоночной серии на постоянной основе. Учитывая, что в этом сезоне у Квята не очень насыщенная гоночная программа (выступления за Lamborghini в «24-х часах Дайтоны», «12-ти часах Себринга» и серии IMSA), вполне возможно, что Даниил всерьёз рассматривает переход в Формулу Е.

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