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Теннис

Элина Свитолина: “Впереди у меня меньше лет выступлений, чем позади, поэтому я стараюсь иначе подходить к турнирам”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала гостьей студии Tennis Channel после выхода во второй круг на Уимблдоне

О серии побед подряд в стартовых матчах на «мэйджорах» (с US Open-2018 – 22 победы)
“Честно говоря, я не слежу за этой статистикой, но мне только что сказали на пресс-конференции. Конечно, мои цели – это гораздо более поздние этапы соревнований, но приятно, что эта статистика держится и дальше. Для меня важно с первого очка, с первого матча буду включенной в игру и демонстрировать свой лучший теннис. Потому что ты никогда не знаешь, в первом круге могут быть сюрпризы, и все эти игроки хотят тебя победить. Поэтому я стараюсь сосредотачиваться на своей игре”.

О волнении перед началом турнира
“Говорят, если нет нервов перед матчем, то надо завершать карьеру. Конечно, я сильно взволнована, есть немного нервов, но это приятные нервы. Мне очень нравится это ощущение, когда я еду на «мэйджор». Думаю, это помогает мне заострить своё внимание и показывать свою лучшую игру.

Я стараюсь качественно выполнить свою работу, но и также получить удовольствие от этих моментов. Потому что когда я сделала паузу на год из-за беременности, я чувствовала, что я реально скучаю по этим моментам. Я помню, как скучала именно по этим мгновениям перед выходом на корт в первом круге, эта дрожь в твоем теле. Поэтому я пыталась найти это и пережить еще раз”.

О любимой традиции Уимблдона
“Это – дрескод. Мне нравится одеваться во все белое. Это классика, это иконический стиль. Мне нравится моя форма в этом году. Это выглядит прекрасно, просто идеальная картинка. Когда ты смотришь вокруг, все выглядят так стильно. Я люблю эту традицию”.

О своей физической форме (Мартина Навратилова отметила, что Элина выглядит стройной и подсушенной)
“Да, есть некоторые изменения здесь и там. Впереди у меня меньше лет выступлений, чем позади. Поэтому я стараюсь делать немного другие вещи, иначе подходить к турнирам, несколько иначе строить свою рутину, чтобы добавить этот 1% и в том числе к моему выступлению. А также из-за того, что у меня были травмы в течение последних двух лет, они заставили меня искать возможности, как мне вернуться в топ-10, смотреть, в чем действительно я могу бросить вызов лучшим теннисисткам”.

О своей семье
“Скай дома, она наслаждается бассейном (улыбается). У нее есть своя собственная рутина, свое расписание, поэтому мы держим ее подальше от всего этого хаоса. И мы сейчас сосредоточены на наших матчах и нашей подготовке. Мне нравится играть в разные дни с Гаэлем, потому что сейчас я выполнила свою работу и теперь могу насладиться остатком дня, провести время с ним, вечером он будет готовиться, а завтра я буду тренироваться и смотреть его матч. Когда мы играем в один день, ты никогда не знаешь, как оно будет, особенно, если играть в одно время – это худший вариант. Мне нравится больше такой сценарий, меньше стресса. Возможно ли, что Скай приедет на последние этапы? Да, только на важные матчи (смеется)”.

 

btu.org.ua

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