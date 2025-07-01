УПЛ объявила календарь сезона 2025/26

Украинская Премьер-лига (УПЛ) опубликовала официальный календарь матчей на сезон 2025/26. Первый тур нового чемпионата стартует 2 августа, а завершатся соревнования 29 мая 2026 года.

Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на официальный сайт.

Динамо начнет сезон на выезде

Чемпион прошлого сезона, киевское «Динамо», откроет сезон матчем против «Вереса» на выезде. Защита титула начнется с непростого выезда в Ровно, где, как показывает история, динамовцам всегда приходилось нелегко.

В этот же день донецкий «Шахтёр» сыграет на выезде против новичка УПЛ — футбольного клуба «Эпицентр». Еще один дебютант элитного дивизиона — «Кудривка» — примет «Александрию». Таким образом, сразу два дебютанта сезона получат шанс проявить себя в матчах против опытных оппонентов.

Первый тур

Согласно опубликованному расписанию, первый тур Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 будет выглядеть следующим образом:

«Рух» — «Полтава»

«Карпаты» — «Полесье»

«Металлист 1925» — «Оболонь»

«Верес» — «Динамо»

«Заря» — «ЛНЗ»

«Кудривка» — «Александрия»

«Колос» — «Кривбасс»

«Эпицентр» — «Шахтёр»

Как отмечают в УПЛ, структура календаря была разработана с учётом участия украинских клубов в еврокубках и возможных форс-мажоров, связанных с безопасностью.

Полный календарь всех туров на сезон 2025/26 доступен на официальном сайте УПЛ.

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