Клуб Ярмолюка близок к приобретению талантливого полузащитника из Нидерландов.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Брентфорд" заключил сделку по приобретению у "Фейеноорда" 20-летнего таланта Антони Миламбо.

Трансфер обойдётся в 17 млн фунтов + 4,25 млн фунтов бонусами, игрок прошёл медосмотр.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Полузащитник присоединился к молодёжной команде "Фейеноорда" в 2014 году и с 2023 года играет за основную команду "Фейеноорда".

За взрослую команду Миламбо сыграл 60 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 9 голевых передач.

TransferMarkt оценивает футболиста в 18 млн евро.

www.ua-football.com