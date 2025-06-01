Чарло вернулся. Экс-чемпион мира в двух дивизионах победил в Лас-Вегасе

В ночь на 1 июня на арене «Michelob Ultra Arena» в американском Лас-Вегасе состоялся вечер бокса от промоутера Тома Брауна.

Во втором по значимости событии сошлись представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – американский экс-чемпион в двух дивизионах Джермалл Чарло (33–0, 22 КО) и его соотечественник Томас Ламанна (39–5–1, 18 КО).

Чарло вернулся на ринг после перерыва, который длился полтора года (к тому же, это был всего второй бой за четыре года). Он с первых минут завладел инициативой, превосходно двигался на ногах, держал оппонента на удобной дистанции.

У Ламанны не было ни малейших шансов продержаться все 10 раундов, он пропускал слишком много. Прилетали и серии, и одиночные удары. Томас откровенно выживал в ринге и уже в первой половине боя трижды оказался в нокдауне.

В шестом раунде судья принял решение остановить одностороннее избиение после совета врача. Уверенная победа Чарло, который продолжает бороться с проблемами не только на ринге.

В течении своей карьеры Джермалл был арестован за нападение на человека, водил автомобиль в нетрезвом состоянии, имел лишний вес. Президент WBC говорил, что у когда-то грозного чемпиона мира серьезные проблемы с психикой. Возможно, это останется в прошлом и Чарло вновь вернет титул чемпиона.

Джермалл Чарло (США) – Томас Ламанна (США) – TKO 6

sport.ua