Фернандо Алонсо: Мы ведём борьбу за очки

Фернандо Алонсо показал десятое время в квалификации Гран При Испании. В этом сезоне у гонщика Aston Martin нет заработанных очков, но он рассчитывает открыть им счёт в домашней гонке.

Лэнс Стролл квалифицировался четырнадцатым и пожаловался, что у него на протяжении всего уик-энда проблемы с управляемостью машины.

Фернандо Алонсо (10-й): «Пока уик-энд складывается хорошо. Выход в финал квалификации означает, что мы ведём борьбу за очки. Я доволен, что в третий раз подряд вышел в финал. После этапа в Майами, где мы боролись позади, команда добилась определённого прогресса, а трасса в Барселоне всегда становится испытанием для машины.

Результаты показывают, что новинки позволили сделать шаг вперёд. Надеюсь, завтра мы доведём работу до конца на домашней для меня трассе при такой потрясающей поддержке».

Лэнс Стролл (14-й): «Сложный уик-энд для меня – машиной непросто управлять во всех сессиях, из-за чего мне было сложно чисто проехать попытку и собрать вместе круг. В любом случае, я вышел во вторую часть – в данный момент нужно радоваться даже маленьким победам.

В машине остаётся много областей, которые необходимо улучшить. Посмотрим, какого результата удастся добиться при старте с четырнадцатой позиции».

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