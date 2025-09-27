БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью не советует лидеру рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории Теренсу Кроуфорду драться против Дмитрия Бивола.

«Когда впервые упомянули о бою Кроуфорда против Альвареса, то меня высмеяли за то, что я выбрал Теренса победителем. Люди хотят сказать, что он скучный! В чистом боксе и совершенстве нет ничего скучного! План на бой был идеальным, а Бад был исключительным!

Его бой против Бивола? О нет, здесь уже нет шансов… это уже слишком…», – сказал Теренс.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

sport.ua