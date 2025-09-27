Два ключевых игрока Барселоны вернулись к тренировкам

В воскресенье, 28-го сентября, "Барселона" сыграет очередной тур Ла Лиги против команды из Сан-Себастьяна – "Реал Сосьедада".

Как сообщает Marca, получившие травмы в начале месяца Алехандро Бальде и Ламин Ямаль уже вернулись к тренировкам. Ожидается, что игроки могут быть доступны Ханси Флику уже на игру текущего тура чемпионата.

Напомним, что после игры среди недели с "Реал Овьедо" стало известно о полученных травмах еще двух ключевых игроков команды – вратаря Жоана Гарсии и нападающего Рафиньи.

www.ua-football.com