Переговоры между Барселоной и FOM продолжаются

Вопреки слухам о том, что автодром в Барселоне останется в календаре чемпионата мира и после 2026 года, испанская пресса сообщает, что пока никакие формальные договорённости с FOM не подписаны.

При этом речь идёт о том, что каталонское кольцо может принимать гонки Формулы 1 раз в два года попеременно с автодромом в Спа.

«Мы продолжаем попытки достичь на предстоящие годы лучшее из возможных соглашений», – цитирует газета Marca некий источник, называя его «близким к руководству автодрома».

Сценарий, при котором может быть реализован упомянутый двухлетний цикл, обсуждается уже на протяжении нескольких месяцев, однако подчёркивается, что это лишь один из возможных вариантов.

Судя по всему, придётся дождаться мая 2026 года – именно тогда в преддверии июньской гонки на автодроме Circuit de Barcelona-Catalunya пройдёт её официальная презентация, и к этому моменту должна появиться определённость, будет ли этот Гран При последним, или привычный этап всё-таки останется в календаре.

Но однозначно, что гонка, которая называется Гран При Испании, начиная со следующего сезона будет проходить в Мадриде на новой трассе MadRing, строительство которой идёт полным ходом.

Судя по всему, это означает, что этап на автодроме, расположенном в местечке Монтмело примерно в 30 км от Барселоны, будет переименован в Гран При Барселоны-Каталонии. Каталонское кольцо регулярно принимало гонки и тесты Формулы 1 с 1991 года, и у руководства автодрома всегда были прекрасные деловые отношения с FOM.

Газета Marcs напомнила слова Стефано Доменикали, президента Формулы 1, который в своё время на официальной презентации предстоящей гонки в Мадриде сказал: «Что касается будущего, то переговоры продолжаются, так что посмотрим, сможем ли мы продолжить сотрудничество с Барселоной, с которой у нас отличные отношения».

В календаре чемпионата на 2026 года этот автодром упоминается дважды: во-первых, с 26 по 30 января там пройдут первые зимние тесты, на которые не будут допущены ни представители прессы, ни болельщики. Во-вторых, с 12 по 14 июня каталонское кольцо примет 9-й этап сезона.

