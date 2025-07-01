Президент Интера поделился мыслями после поражения от Флуминенсе

Путь "Интера" на КЧМ-2025 завершился на стадии 1/8 финала после поражения от "Флуминенсе" (0:2). После игры президент "нерадзурри" Джузеппе Маротта пообщался с медиа.

"Это был последний матч долгого и изнурительного сезона, в котором мы смогли проявить себя, представляя итальянский футбол во всех соревнованиях, включая это. Ожидать большего от команды после 63 сыгранных матчей, а это более чем на 20 больше, чем у некоторых наших главных конкурентов, означает также проанализировать психологические и физические последствия этого.

Этот поединок – яркий пример: если бы его играли в марте, результат, возможно, был бы другим. Теперь нам нужно собраться, восстановить силы и подойти к началу нового сезона с той же решимостью и уважением к ценностям, которые всегда отличали наш клуб. История "Интера" учит нас, что мы всегда должны поднимать планку и максимально достойно соревноваться в каждом турнире. И в следующем сезоне мы снова будем участвовать во всех", – сказал Маротта.