Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»

Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Усик

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина рассказала, как ведет семейный бизнес, вспомнив бывшего футболиста киевского «Динамо» Артема Милевского.

«Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Артема Милевского, когда есть деньги, какие-то планы и все возле тебя трутся, а действительно хотят обмануть, и в итоге ты остаешься ни с чем. Кроме Милевского есть много подобных примеров в боксе, да и вообще, в мире. Я так не желаю.

Я работаю только с теми людьми, которых давно знаю, и с которыми у меня давно были проекты, которые ценят работу Саши. Хотя у нас было много, так сказать приблуд, из-за которых мы теряли средства, а это больше миллиона долларов», – сказала Екатерина.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua