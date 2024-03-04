Изола: В Red Bull сделали смелый выбор

В Pirelli довольны работой шин по ходу Гран При Бахрейна – всё прошло в соответствии с ожиданиями…

Марио Изола: «Первый Гран При 2024 года стал словно продолжением прошлого сезона. Ферстаппен легко оставил соперников позади, а они вели между собой плотную борьбу. Не случайно в призовой десятке оказались гонщики пяти команд, практически в том же порядке, в каком они финишировали в прошлом сезоне.

По поводу работы шин мы не увидели никаких сюрпризов. Фактически, шины не отличаются от прошлогодних, а три дня тестов перед этим этапом позволили командам проанализировать каждый аспект их работы.

Чуть более прохладная температура позволила шинам Soft проехать большую дистанцию. Но только в Red Bull сделали смелый выбор в плане стратегии, в то время как остальные предпочли перестраховаться, оставив на гонку два комплекта Hard».

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