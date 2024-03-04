Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 300 очков за клуб

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов быстрее всех в истории клуба набрал 300 очков.

Для достижения этой отметки 26-летнему россиянину потребовалось 258 матчей. У Капризова, выступающего за «Миннесоту» с 2020 года, 143 гола и 157 результативных передач.

Предыдущий рекорд клуба принадлежал Мариану Габорику (384 матчей).

Также Капризов стал девятым хоккеистом в истории «Миннесоты», дошедшим до показателя в 300 набранных очков за клуб. До него, помимо Габорика, это делали Микко Койву, Зак Паризе, Джаред Сперджен, Райан Сутер, Пьер-Марк Бушар, Андрю Брюнетт и Микаэль Гранлунд.

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