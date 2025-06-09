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Футбол

Бавария положила глаз на вингера ПСЖ; звезда Атлетик Бильбао – альтернатива

Бавария положила глаз на вингера ПСЖ; звезда Атлетик Бильбао - альтернатива

    • Мюнхенская "Бавария" заинтересована в подписании левого вингера "ПСЖ" Брэдли Барколя. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

    "Бавария" активно изучает возможности для осуществления этого трансфера. В случае, если подписать этого игрока окажется невозможным, основной альтернативой рассматривается Нико Уильямс из "Атлетико Бильбао".

    Барколя является воспитанником "Лиона", из которого он перешел в "ПСЖ" летом 2023 года за 45 миллионов евро. Его текущий контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2028 года.

    www.ua-football.com

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