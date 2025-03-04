Главный тренер Ювентуса дал комментарий после победы над Вероной

Тияго Мотта пообщались с прессой после победы "Ювентуса" над "Вероной" со счетом 2:0 в 27-м туре Серии A.

"Было важно победить сегодня дома, и мы это сделали. Теперь нужно сосредоточиться на восстановлении игроков, чтобы лучше подготовиться к матчу с "Аталантой", который будет очень сложным.

Это сильная команда, играющая с большой интенсивностью. Нам нужно быть сконцентрированными, играть энергично и брать инициативу в свои руки, ведь мы знаем, что нас ждет тяжелый матч. "Аталанта" будет пытаться активно прессинговать, поэтому мы должны ответить динамичностью и стремлением к лучшему результату – победе", – сказал Мотта.