НБА. Юта с Михайлюком сгорела Детройту, Оклахома в результативной встрече одолела Хьюстон

Святослав сыграл впервые за четыре матча, отметившись 8 очками и 4 ассистами за четверть часа

В ночь на 3 марта состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз, за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, без шансов уступила дома Детройт Пистонс (106:134). Сам Михайлюк провел на паркете 14 минут и 40 секунд, записав в свой актив 8 очков, 2 подбора и 4 передачи, а в пассив — 2 фола и 2 потери.

Для Святослава это был первый выход на площадку за последние четыре матча. Его команда продолжает терпеть бедствие, замыкая турнирную таблицу Западной конференции. Кстати, лидер оной Оклахома выиграла очередной матч (у Хьюстона), Шей Гилджес-Александр набрал 51 очко.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс — Голден Стэйт Уорриорз — 101:119 (21:28, 28:30, 28:28, 24:33)

Филадельфия Сиксерз — Портленд Трэйл Блэйзерз — 102:119 (32:29, 29:27, 20:35, 21:28)

Майами Хит — Вашингтон Уизардз — 106:90 (32:24, 23:12, 26:32, 25:22)

Мемфис Гриззлис — Атланта Хокс — 130:132 (34:28, 31:42, 42:31, 23:31)

Оклахома-Сити Тандер — Хьюстон Рокетс — 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:39)

Даллас Маверикс — Сакраменто Кингз — 98:122 (24:27, 26:33, 16:34, 32:28)

Юта Джаз — Детройт Пистонс — 106:134 (22:36, 25:31, 30:31, 29:36)

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