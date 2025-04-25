Примера. Атлетико – Райо Вальекано 3:0. Команда Симеоне громит потенциального претендента на еврокубки

"Атлетико" в полной мере реабилитировалось за поражение от "Лас-Пальмаса" в прошлом туре.

"Райо Вальекано" в текущем сезоне выступает довольно удачно и находится среди команд, претендующих на еврокубки. Перед матчем в Мадриде гости имели серию из 3 матчей без побед, поэтому стремились завоевать очки на "Ванда Метрополитано".

Уже в первом тайме подопечные Симеона отличились дважды усилиями Серлота и Галлагера. Во втором тайме "матрасники" отдали инициативу, но "Райо Вальекано" не только не сумело забить, но еще пропустило третий от Альвареса.

"Атлетико" имеет 66 очков и отстает от "Реала", который находится на 2-й позиции на 6 очков. "Райо Вальекано" остался на 11-й позиции с 41-м очком.

33-й тур Примеры.

"Атлетико" – "Райо Вальекано" 3:0

Голы: Серлот, 3, Галлагер, 45, Альварес, 77

Атлетико: Облак – Галан (Лино, 81), Лангле, Ле Норман, Льоренте – Галлагер (Аспиликуэта, 81), Де Пауль (Коке, 81), Барриос, Симеоне (Молина, 67) – Серлот (Гризманн, 61), Альварес.

Райо Вальекано: Баталья – Рациу, Лежен, Сисс, Пача (Чаваррия, 68) – Лопес (де Фрутос, 68), Валентин (Гумбау, 68), Диас – Палассон, Нтека (Гвардиола, 76), Гарсия (Эмбарба, 83).

Предупреждение: Рациу, 66, Баталья, 79

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