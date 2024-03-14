Статистичний розрив та купа травм. Пост імені Даніель Геффорда про гравців НБА

Ми любимо обговорювати команди. Чому тренер Бостона жахливий чи проблема не в ньому, який крутий Денвер після перерви на Ол-стар Вікенд, що там по Лейкерс і тд.

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Баскетбол — командний вид спорту, тож це абсолютно логічно, але іноді ціаво поговорити про окремі елементи, не прив'язуючись до всіх факторів в командах (окей, кого я обманюю, кінець регулярки без прив'язки до команд ніяк).

Даніель Геффорд надихнув! https://t.me/timeoutnbaua

Епідемія травм

Почнемо з найгіршого. Травми — найгірше з того, що існує в спорті, та їх, на жаль, не уникнути. Особливо, в контактих видах. Але за останні тижні їх просто страх як багато.

Бен Сіммонс.

Тут насправді важко щось коментувати, але факт зашається фактом. Бен бере відпустку (лікуватиме спину). 15 ігор за 38 млн. 6 очок + 8 підбирань + 6 асистів (не всього, а всередньому. Я трохи округлив) за 38 млн.

В наступному сезоні отримає 40. І я прям не здивуюсь, якщо після закінчення цього контракту, а залишився ще 1 рік Бен закінчить кар'єру. Але це таке, не будемо сміятись з людей з психологічними проблемами.

Альперен Шенгюн.

За 40 секунд до закінчення матчу з Сакраменто Альперен Шенгюн отримав дуже важку травму, внаслідок чого його вивезли з зали лише на інвалідному візку.

Виявилось, що не все так страшно, нічого не порвав, однак до кінця сезону вибув, з розтягненням щиколотки 3 степені. З іншого боку, тут до кінця регулярки трохи більше місяця, а вилетіти він міг і на 9+ місяців. А так зможе підготуватись до наступного сезону нормально.

Доведе всім, що не бейбі Йокич, хоч це поки і приємно! 21.1 очко + 9.3 підбирання + 5 асистів всередньому за 63 гри. 53.7% з гри при 15 спробах. Йому лише 21, а для нього це був вже 3 сезон в лізі. Він молодший за Хайме Хакеса. Здоров'я!

Донован Мітчелл.

Донован вже повернувся (14 очок проти НОП), але прикрість його історії в тому, що за нагороди та збірні Ол-НБА він вже не побореться. Слідом за Ембіідом пролітає. Напевно і 60 матчів не зіграє. Поки за 47 ігор збирає 28 очок + 6.2 асисти + 5.4 підбирання.

Клівленд варто відзначати, попри всі травми команда йде другою та має всі перспективи зилишитись в топ-3. З іншого боку, класний Клівленд в регулярці ми вже бачили, але ж потім вони то плей-ін завалять, то Робінсону з Хартенштайном щит програють в дрова.

Зараз Моблі знову травму отримав, хоч і має скоро повернутись. Тут хочеться побажати здоров'я всім лідерам команди!

Саддік Бей.

Я без поняття чому мені подобається Саддік Бей. Пам'ятаю його ще з студентських часів і шикарної гри за Вілланову, ковідний драфт, тоді був час дивитись на проспектів.

В Детройті важко в щось вирости, але хорошим рольовиком я його вважаю (тільки б більше він був в ролі рольовика, ато чим більше кидків тим гірше). Хоча 31% з трьохи це піпец. М'яко кажучи. З кутків у нього цьогоріч 29% при 175 спробах, Так, кидає він вдосталь. Хоча його відсотки відповідають місцю Атланти в турнірній таблиці.

Його ситуація найгірша з усіх з останніх травм. Якщо Шенгюну пощастило, то Бей якраз той, кому не пощастило. Розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Саддік не повернеться і до початку наступного сезону і найгірше, що влітку він буде обмеженим вільним агентом. Його дитячий контракт добігає кінця, на наступний рік опція гравця на 4,5 млн. Без травми міг розраховувати на цифри побільші. Дуже шкода.

Бенедикт Матурін.

Операція на правому плечі. Так, у Бенедикта було погіршення статистики порівняно з сезоном новачка, але не глобальне. 59 матчів: 14.5 очок + 4 підбирання + 2 асисти, 44% з гри, 37% з трьохи (в 1 сезоні було 32% але трохи більше кидків).

Після травми Матуріна здавалось, що шанси на ПО зменшуються, однак Інді чудово виглядають. Перемоги над Тандер, Меджик, Маверікс, Міннесоті програли через шаленство Едвардса в останні 90 секунд, у Чикаго ДеРозан божив. Пейсерс мають долісти до ПО, ит чекаємо їхню серію з Бакс!!!!

Кавай Леонард.

Кавай не дограв матч з Міннесотою через спазми в спині. Нічого хорошого в цій новині за місяць до пост-сізона не має.

Кліпперс відстали від топ-3 на 3 перемоги. Пеліканс, що йдуть 5, до ЛАК 2.5 перемоги. Мають 4 і залишитись, хіба Міннесота трохи впаде. Каваю здоров'я, йому точно не завадить! 58 матчів, стільки за Кліпперс в одному сезоні він ще не грав.

Якщо їм вже судилось знову розвалитись, то хай це буде хоча б не через травми.

Карл-Ентоні Таунс

Важкий удар для Міннесоти, хоча це не кінець для них. Вилетів не Едвардс, але, але, але…

Офіційно Таунса не має бути 4 тижня, але лперація на меніску і 4 тижні не можуть стояти в одному реченні (про Ембііда і меніск взагалі можна поему написати), тож інформація оновиться.

Я б чекав його на старт 2 раунду. Звісно у Міннесоти є козир — НАЗ РІД, і як би я його не любив, портібно визнати що він не Таунс. Про перспективи команди в ПО, взагалі мало хорошого можу сказати, АЛЕ: вони ж перші в світі хто навчились грати проти Наггетс, принаймні на їхню думку. Хоча в Денвері це теж визнають.

КАТу здоров'я! Якщо буде здоровим у 2 раунді, а Міннесота без нього туди дійде… побачимо що буде.

Стеф Каррі.

Стеф підвернув ногу в матчі з Буллз, після чого його команда примудрилась програти САС без Вембі. Каррі відправили на 2 дні до команди G-ліги, щоб він був готовий на гру з Лейкерс, яка відбудеться в неділю.

Принагідно хочеться привітати найкращого снайпера в історії з 36-річчям. Може йому хтось подарує список з переліком осіб з якими не варто фотографуватись.

Даніель ВІЛТ Геффорд

Що творить цей чоловік

Страшенно радий за нього. Після всіх травм, шпагатів перед Дюрантом, Геффорд нарешті розкривається.

70% з гри по кар'єрі. Так, він не кидає трьоху, 1 спроба за кар'єру, та все ж…

Даніель в першому ж матчі після обміну в Даллас здорово повеселився з Четом і розвалив фарбу Тандер. Легка була перемога для Мавс.

Зараз же він іде на якійсь фантастично-нереальній серії. Сьогодні він набрав 10 очок, влучивши 5/5 з гри.

Тепер у нього 33/33 з гри за останні 5 ігор. Рекорд всіх часів — 35/35 Вілта Чемберлейна. Другий результат в історії- 32/32 теж від Вілта — Гаффорд вже побив.

АЛЕ! 5 ігор з 100% реалізації з гри — це вже новий рекорд НБА. І його можна покращити. До цього максимум було 3: у Мітчелла Робінсона та Марка Веста.

До своїх 10 очок додав щей 6 підбирань, 2 перехоплення та 7 блоків. Даніель дуже класно зайшов в склад Мавс. Лайвлі теж не відстає: 12 очок, 8 підбирань 2 блоки, 6/8 з гри. Елітне дуо! Гра була з ГСВ. Виграли 109:99.

9 стілоблоків — рекорд для гравця Маверікс з 2015 року.

У Маверікс бек-ту-бек. Вже завтра гратимуть з Тандер. Цікаво чи буде Гаффорд боятись змазати і братиме на себе лише 100% кидки. Відкриті лей-апи.

У суперників центр хоч і буде максимально не габаритний, але з 2.5 блоків за гру))

Я вже знаю, що перше перевірю завтра зранку. Удачі Даніелю!!!

Собака Тібодо! Фантастичний Джош Харт

Просто якийсь пост любові виходить, обожнюю Джоша і кумедний, і захисник чудовий. В ПО — топ, поки всі лідери в травматології — топ, в гуморі і подкастингу — топ.

Але сьогодні про фантастику. Поки Рендла нема, Брансон іноді вилітав, Хартенштайн іноді з'являвся, Анунобі доліковувався, Харт пахав.

Хвилини Харта після перерви на МВЗ (на вулиці 2024 рік):

44 хвилини

42 хвилини

42 хвилини

40 хвилин

47 хвилин

45 хвилин

43 хвилини

42 хвилини

43 хвилини

39 хвилин

Один раз не дограв до 40 — це перемога в 27 очок над Філою в останній грі. В Харта 20+19+10. Тут могли й дати довше зіграти))

До цього в матчі з Кавс було 13+19+10.

Зріст Джоша 193 см. Хоча Клівленду не звикати програвати щит Нікс в дрова. У ВСЬОГО СТАРТУ ФІЛИ БУЛО 15 ПІДБИРАНЬ!!!

За останні 18 матчів — 4 тріпл-дабли. До цього за 418 за кар'єру не було жодного.

Одна претензія до 32% з трьохи, а так то вдячність легенді за допомогу (як і Дівінченцо — з Брансона могорич), команда підлікувалась і має потрохи вриватись в це життя. За місяць вже ПО.

І Харту не завадить іноді відпочивати))

Тріпл-ДОНЧИЧ

На жаль, ця історія закінчилась не дуже добре. Через хворобливі відчуття в підколінному сухожиллі Дончич не дограв гру з ГСВ та перервав серію з 7 трипл-даблів поспіль.

Він повторив найбільшу кількість трипл-даблів з 20+ очок очок в історії НБА поспіль. По 7 мають Оскар Робертсон, Майкл Джордан та тепер Дончич. Перевершити через травму не вдалось.

6 трипл-дабл поспіль з 30+ очок — це новий рекорд НБА, тут Ліка перевершив маестро Рассела Вестбрука.

Ну і 4 трипл дабли поспіль з 35+ очок — теж новий рекорд НБА.

У нього 9 35+ очкових тріпл-даблів в цьому році. У всіх інших разом взятих — 7.

Лука скоріш за все виграє скорінг-титул цьогоріч, а от до МВП не дотягне. А МАверікс можуть щей повз ПО пролетіти, як і минулоріч. Хоча можуть вийти і в фінал конфи, як позаминулоріч.

Поки бажаємо Луці здоров'я! На матч з Тандер він не вийде. Там вся увага до Гуффорда)

Що ж, дякую за увагу)))

Хотів ще розказати про фантастичного Айзею Томаса в G-лізі, але вся його кар'єра — тема для окремого поста. Про це згодом

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