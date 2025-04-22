Штутгарт. Остапенко победила первую ракетку мира Соболенко в решающем матче

Елена Остапенко стала новой чемпионкой на турнире WTA 500 в Германии



Штутгарт, Германия • 14-21 апреля • грунт (зал) • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Елена Остапенко (Латвия) – Арина Соболенко (-, 1) 6:4, 6:1

Латвийская теннисистка впервые обыграла Соболенко за четыре встречи с ней. В прошлом году она проиграла в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в Риме. Также сегодня Остапенко прервала девятиматчевую победную серию Соболенко.

Путь к титулу:

R32: Даяна Ястремская (Украина, Q) 6:3, 3:0 (отказ)

R16: Эмма Наварро (США, 7) 7:5, 3:6, 6:2

QF: Ига Швёнтек (Польша, 2) 6:3, 3:6, 6:2

SF: Екатерина Александрова (-) 6:4, 6:4

FR: Арина Соболенко (-, 1) 6:4, 6:1

Елена Остапенко сыграла 18-й финал в карьере и выиграла девятый одиночный трофей. Также это всего второй титул для латвийки на грунтовых турнирах. Свой первый титул на этом покрытии теннисистка выиграла в 2017 году на Ролан Гаррос.

Сегодняшняя победа над Соболенко стала для Остапенко третьей в карьере над действующей первой ракеткой мира. Также Елена записала в свой актив 15-ю победу над соперницей, входящей в топ-5 рейтинга.

По итогам турнира в Штутгарте Остапенко вернется в топ-20.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua