Пристли: В 2026-м Williams получит отличные возможности

Карлос Сайнс может стать для Williams тем гонщиком, кем в своё время для Mercedes был Льюис Хэмилтон, но не только потому, что испанец привёл в команду новых крупных спонсоров, в том числе банк Santander.

Так считает Марк Пристли, в прошлом механик McLaren, а ныне популярный телеведущий, блогер и автор книг об автомобилях и автоспорте.

«Поддержка Santander, которую Карлос Сайнс обеспечил Williams, безусловно поможет команде, – сказал Пристли, принимая участие в подкасте Casino Uden Rofus. – Но сейчас мы живём в эру, когда в Формуле 1 действует ограничение бюджетов. Вы можете приносить сколько угодно денег, но тратить можете ровно столько, сколько и остальные команды.

Williams станет ещё более прибыльным предприятием, это поможет пополнить бюджет до максимально допустимого уровня. Но большинство крупных спонсоров приносят не только деньги – они дают команде новые инструменты, помогают привлечь хороших специалистов и т.д. Не знаю, но возможно, Santander направит в Williams своих финансовых экспертов.

В 2026-м команда получит отличные возможности. В своё время Льюиса Хэмилтона позвали в Mercedes, заранее показав ему планы, связанные с переходом Формулы 1 на новый технический регламент (что произошло в 2014 году). Мы можем стать свидетелями того, как то же самое будет происходить с Williams».

Уместно будет напомнить и слова Карлоса о тех перспективах, которые он связывает с работой в команде из Гроува: «Я в полной мере уверен, что Williams – правильный выбор для продолжения карьеры в Формуле 1. Конечная цель состоит в том, чтобы команда вернулась на тот уровень, на котором она должна быть, т.е. в группу лидеров. Я с воодушевлением и позитивным настроем принимаю этот вызов».

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