Тоттенхэм ищет замену Постекоглу. Уже есть главный кандидат на должность

Неудачные результаты "Тоттенхэма" в последних матчах спровоцировали слухи о возможной отставке главного тренера команды Анге Постекоглу. Руководство "шпор" уже начало поиски потенциального преемника.

По информации Football Insider, главным кандидатом на замену Постекоглу является наставник "Фулхэма" Марку Силва. Однако, переход специалиста в "шпоры" зависит от того, продлит ли он свой контракт с клубом, который действует до лета 2026 года.

Добавим, что "Тоттенхэм" сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 34 балла по итогам 29 матчей.

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