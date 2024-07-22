Серебряная призерка Олимпиады-2020 не сыграет на турнире в этом году

Маркета Вондроушова снялась с соревнований в Париже

Чешская теннисистка не сможет принять участие в Олимпийских играх, о чём сообщила в соцсетях.

“Я до последнего надеялась, что смогу сыграть хотя бы в парном разряде, но проблемы с рукой не позволят мне это сделать. Сейчас я буду концентрироваться на том, чтобы восстановиться к US Open, и буду болеть за всех чешских спортсменов в Париже на расстоянии”.

Отметим, что в парной сетке Олимпиады Вондроушова должна была сыграть с Каролиной Муховой.

Три года назад Маркета потерпела поражение в финальном матче олимпийского турнира в Токио от швейцарки Белинды Бенчич.

btu.org.ua