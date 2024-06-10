Бостон обыграл Даллас во втором домашнем матче финала НБА

Украинец Святослав Михайлюк на площадку не выходил

Бостон обыграл Даллас во втором домашнем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 105:98.

Гости со старта завладели небольшим преимуществом, Селтикс же сумели вырваться вперед во второй четверти. Далее хозяева постепенно нарастили перевес до максимальных +14 очков, и довели встречу до победы.

Украинец Святослав Михайлюк на площадку не выходил. Напомним, в первом матче финала НБА защитник Селтикс набрал два очка за почти три минуты игрового времени.

Следующие два поединка команды проведут в Далласе. Третий матч финальной серии НБА состоится в ночь на 13 июня.

НБА. Плей-офф. Финал

Бостон Селтикс — Даллас Маверикс — 105:98 (25:28, 29:23, 29:23, 22:24)

Счет в серии — 2:0

Источник