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Баскетбол

Бостон обыграл Даллас во втором домашнем матче финала НБА

Украинец Святослав Михайлюк на площадку не выходил

Бостон обыграл Даллас во втором домашнем матче финала НБА

Бостон обыграл Даллас во втором домашнем матче финала НБА

Бостон Селтикс — Даллас Маверикс, фото — Getty Images

Бостон обыграл Даллас во втором домашнем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 105:98.

Гости со старта завладели небольшим преимуществом, Селтикс же сумели вырваться вперед во второй четверти. Далее хозяева постепенно нарастили перевес до максимальных +14 очков, и довели встречу до победы.

Украинец Святослав Михайлюк на площадку не выходил. Напомним, в первом матче финала НБА защитник Селтикс набрал два очка за почти три минуты игрового времени.

Следующие два поединка команды проведут в Далласе. Третий матч финальной серии НБА состоится в ночь на 13 июня.

    НБА. Плей-офф. Финал

Бостон Селтикс — Даллас Маверикс — 105:98 (25:28, 29:23, 29:23, 22:24)

Счет в серии — 2:0

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