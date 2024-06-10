Следить
Футбол

Дешам — после 0:0 с Канадой: Есть и другие команды, у которых были трудные товарищеские матчи

Судить будут уже по официальным встречам

Дешам - после 0:0 с Канадой: Есть и другие команды, у которых были трудные товарищеские матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил результат товарищеского матча против Канады (0:0).

    "Была хорошая и напряженная борьба, хорошие моменты в первом тайме, особенно в первые полчаса, потому что конец первого тайма был более трудным.

    Важно было распределить игровое время на эти два подготовительных матча. Есть и другие команды, которые собираются выступать на Евро, и у которых были трудные товарищеские матчи.

    Мы будем использовать этот матч, чтобы подготовиться к тому, что нас ждет в Германии", — приводит слова Дешама пресс-служба Федерации футбола Франции.

    Напомним, на Евро-2024 сборная Франции сыграет в группе D с Австрией, Нидерландами и Польшей.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis