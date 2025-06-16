Барселона опережает Баварию в борьбе за трансфер звездного нападающего сборной Испании

"Барселона" опережает мюнхенскую "Баварию" в борьбе за трансфер звездного нападающего сборной Испании.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Sport Germany, на данный момент каталонский гранд имеет лучшие шансы в гонке за подписание Нико Уильямса из "Атлетика". В течение последних суток между руководством клуба и представителями 22-летнего левого вингера состоялись важные переговоры. "Арсенал" и "Челси" также позади в этой гонке.

Отмечается, что президент "Барсы" Жоан Лапорта работает над сделкой, поскольку тренер "сине-гранатовых" Ганси Флик дал зеленый свет на подписание Нико Уильямса. "Баварии" сообщили о договоренности.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс забил 11 голов и отдал 7 ассистов в 45 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

www.ua-football.com