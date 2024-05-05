Фернандо Алонсо провёл встречу с президентом FIA

После финиша спринта в Майами Фернандо Алонсо раскритиковал стюардов за то, что они не оштрафовали Льюиса Хэмилтона за действия на старте, которые привели к завалу в первом повороте, в результате которого Ландо Норрис и Лэнс Стролл сошли с дистанции.

Гонщик Aston Martin предположил, что Льюис не был оштрафован, поскольку он не испанец. Фернандо опасается, что при вынесении решений стюарды могут обращать внимание на национальный аспект, и он хочет обсудить это с президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом.

«У меня ощущение, что национальность тоже каким-то образом принимается во внимание, – заявил Фернандо Алонсо. – Я поговорю об этом с Мохаммедом и с FIA. Я должен быть уверен, что ни у кого нет вопросов к моей национальности, и национальный вопрос не влияет на решения стюардов.

Это важно не только для меня, но и для будущего поколения испанских гонщиков. Они должны быть защищены».

По информации испанской прессы, встреча Фернандо Алонсо с президентом FIA уже состоялась. Ранее Мохаммед бен Сулайем рассказывал, что у Фернандо есть его номер телефона, и он постоянно звонит ему, когда чем-то недоволен.

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