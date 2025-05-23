Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Хочу посмотреть этот бой. Передаю привет Даниелю, удачи тебе. Он подерется с парнем, который в полном порядке», – сказал Чисора.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua