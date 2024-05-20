Страсбург. Ферро впервые за два года выиграла матч в основе и встретится с Калининой

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 500 во Франции

Страсбург, Франция • 19-25 мая • грунт • $922,573

Действующая чемпионка: Элина Свитолина (Украина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Магдалена Френх (Польша) — Слоан Стивенс (США) 6:3, 6:3

Фиона Ферро (Франция, WC) — Эрика Андреева (-, Q) 6:2, 6:2

Ангелина Калинина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (-, 8) 6:3, 3:6, 6:4

Катержина Синякова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан, Q) 6:0, 7:5

Клара Бюрель (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, WC) 7:5, 0:6, 6:1

Элина Свитолина (Украина, 7) — Диан Парри (Франция) 6:3, 6:4

Екатерина Александрова (-, 6) — Кристина Букша (Испания, Q) 6:0, 7:5

Магда Линетт (Польша) — Сорана Кырстя (Румыния) 7:5, 7:5

Ван Синьюй (Китай) — Анна Калинская (-) 6:4, 7:6(3)

Людмила Самсонова (-, 5) — Барбора Крейчикова (Чехия) 6:2, 6:7(5), 6:4

Лейла Фернандес (Канада) — Анастасия Потапова (-) 4:6, 7:6(4), 6:3

Эмма Наварро (США) — Ализе Корне (, WC) 6:4, 6:1

Магдалена Френх взяла реванш у Слоан Стивенс за поражение на турнире WTA 500 в Чарльстоне и впервые за четыре встречи обыграла американку. Предыдущие матчи теннисисток также проходили на грунте. Дальше полька сыграет против шестой ракетки мира Маркеты Вондроушовой.

Фиона Ферро одержала свою первую победу в основной сетке турнира WTA с мая 2022 года, когда также вышла во второй круг в Страсбурге. За место в четвертьфинале француженка поспорит с Ангелиной Калининой, с которой ещё не встречалась.

Магда Линетт сравняла счёт в личных встречах с Сораной Кырстей (3-3)

Ван Синьюй впервые за три встречи победила Анну Калинскую и в следующем круге попробует взять реванш у Мэдисон Кис за поражение на турнире WTA 1000 в Майами.

Лейла Фернандес одержала четвёртую победу подряд в противостояниях с Анастасией Потаповой, в том числе третью на грунте.

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