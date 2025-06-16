Карлос Алькарас – о своем отпуске после победы на РГ: “Я снова поехал на Ибицу и самым безумным было, пожалуй, то, что я очень долго не спал”

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас перед стартом на соревнованиях АТР 500 в Лондоне рассказал о том, как провел свой отпуск после победы в финале Ролан Гаррос



“Я снова поехал на Ибицу. Было весело, но, честно говоря, я был там больше душой, чем телом. Я хорошо провел время, всего три дня и три ночи. Самым безумным было, пожалуй, то, что я очень долго не спал. Я немного потанцевал, но больше ничего такого, чего не сделал бы обычный человек. В этом году это был более легкий вариант отдыха. Я развлекался до поздней ночи только одну ночь, а в остальные две – ложился спать в полночь. Я старею, мое тело уже не выдерживает. Это было весело и более чем достаточно, я прекрасно отдохнул во всех смыслах.

Никто из моей команды не пытался меня остановить, потому что все хорошо знали, что я буду на 100% готов вернуться к тренировкам. Я очень рад, что в этом году они поддержали меня, сказав, чтобы я ехал куда угодно, чтобы отдохнуть. Важно чувствовать поддержку при принятии решений. Каждый год мы учимся и приспосабливаемся к тому, что происходит. Возможно, через несколько лет я не смогу поехать в такой отпуск, но сейчас вот так взять и отключиться от всего – это мне подходит. Я хочу принимать собственные решения и, если нужно, ошибаться.

Сейчас примерно середина сезона. После очень интенсивной грунтовой части, я думаю, это идеальное время, чтобы отдохнуть. Мои друзья ездят туда каждый год, поэтому я тоже еду. Неважно, куда. Главное – отключиться психологически, восстановить физические силы и вернуться готовым к травяному сезону. После таких замечательных, но интенсивных нескольких недель для меня очень важно иметь время, чтобы отключиться и развлечься.

На отдыхе я читал новости и проверял телефон. Я пересмотрел много видео с финала на Ролан Гаррос, с того момента, когда я отыграл матчболы. Я все еще иногда пересматриваю его и не могу поверить, что я смог сделать этот камбэк. Иногда трудно осознать, что это произошло, что я выиграл Ролан Гаррос. Я все еще пересматриваю видео и иногда все еще нахожусь в шоке”.



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