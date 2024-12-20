В Liberty Media ответили Еврокомиссии

Сегодня стало известно, что Еврокомиссия проверит сделку Liberty Media по приобретению MotoGP на соответствие законам о конкуренции. В ответ американская корпорация выпустила заявление, в котором сообщила о продлении крайнего срока сделки по покупке MotoGP до конца июня 2025 года и выразила уверенность, что сделка получит одобрение со стороны контролирующих органов.

«Сегодня Liberty Media получила уведомление от Европейской комиссии о начале второй фазы расследования в отношении ранее объявленного заявления о приобретении MotoGP, – говорится в заявлении Liberty Media. – Мы уверены, что эта сделка принесёт пользу бизнесу MotoGP, болельщикам, зрителям и более широкой мотоциклетной индустрии. Участники рынка признали преимущества сделки.

Существует очень большой и растущий рынок аудиовизуальных развлечений, выходящий далеко за рамки спорта, и эта сделка усилит способность MotoGP конкурировать на этом рынке.

Мы продолжим работать с Европейской комиссией в рамках проверки, и договорились с продавцами о продлении крайнего срока до 30 июня 2025 года для проведения более тщательного расследования.

Мы считаем, что Европейская комиссия придёт к выводу о необходимости одобрения сделки».

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