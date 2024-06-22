Хайман установил новый рекорд по голам за один плей-офф НХЛ в 21-м веке

Зак Хайман. Фото USA Today Sports

Форвард «Эдмонтона» Зак Хайман отличился в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:1).

32-летний канадец забросил одну шайбу. Для форварда это 16-й гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли: он установил новый рекорд по заброшенным шайбам за один плей-офф НХЛ в 21-м веке. Ранее по 15 голов забивали форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (2009) и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (2018).

Рекорд НХЛ в 19 шайб принадлежит Реджи Личу (1976, «Филадельфия») и Яри Курри (1985, «Эдмонтон»).

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