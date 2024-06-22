Алекс Элбон: Надеюсь, мы сможем прибавить в скорости

Во второй тренировке гонщики Williams замкнули протокол…

Алекс Элбон (19-й): «Исторически мы не очень хорошо выступали в Барселоне, но по сравнению с прошлым годом сделали несколько хороших шагов вперед. Первая тренировка прошла хорошо, во второй мы внесли несколько изменений, чтобы устранить возникшие утром проблемы, но они остались.

Ночью мы подумаем о том, что можно сделать. Неприятно занимать 19 и 20-е место, но я надеюсь, что трасса остынет, ветер стихнет, и мы сможем прибавить в скорости».

Логан Сарджент (20-й): «Сложный день. Эта трасса всегда была непростой для нас, и в этот уик-энд ничего не изменилось.

Были и положительные моменты, например, наш темп на длинной дистанции, который выглядит не так плохо, как в прошлом году, но с пустыми баками машине не хватало скорости.

У нас есть повод для оптимизма, но предстоит проделать определенную работу, чтобы до завтра прибавить в скорости. Прежде всего, это касается работы шин на короткой серии кругов».

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