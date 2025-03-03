АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх ответил звездному боксеру Джервонте Дэвису, который постоянно критикует боксерские поединки, который тот организовывает.

«Я не злюсь на Дэвиса за его критику. Простую я могу поставить его на свое место, ведь Дэвис видит, как Теренс Кроуфорд за два боя зарабатывает в пять раз больше, чем Джервонта за всю свою карьеру. Это естественная реакция», – сказал Турки.

Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять также статус абсолютного чемпиона мира.

sport.ua